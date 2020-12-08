卓悅：旗下卓悅批發遭申請清盤

針對卓悅批發提交呈請的主要理由為卓悅批發未能支付拖欠租金及空調費、管理費連同應計利息款項約402.89萬港元，被指控違反與呈請人簽訂的租賃協議。

公司指，董事會正在尋求有關呈請的法律意見。就董事會所知，目前呈請並未對公司及其附屬公司的業務及正常運營產生任何重大影響。

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