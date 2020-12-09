東方日報B1：新股火熱　京東健康首掛炒高55%

外電按照近年在香港集資至少30億美元(約234億港元)的大型新股表現分析，指京東健康為首掛表現最佳的大型新股。而該公司昨收市之後旋即獲MSCI及富時羅素宣布納入旗下指數，包括MSCI標準指數及大盤股指數，以及富時香港指數，前者於12月22日生效，後者生效日則在本月21日。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，京東健康首掛表現超乎預期，現時回報已相當不錯，建議投資者可繼續持有，惟要訂立止賺位。而未有貨的投資者要衡量自身風險能力，「經得起風浪先諗」，預料公司短期內會獲納入不同指數，屆時仍有炒作空間。

艾德證券期貨聯席董事陳政深則稱，有貨的投資者可「放紙鳶」，若抽中的手數多，則可先將部分放售獲利。

而周二孖展「截飛」的藍月亮，據外媒報道，其機構投資者認購反應理想，故國際配售部分提前一日在昨日下午5時結束申購。公開發售則維持於周三截止，獲12間券商累計借出逾629億元孖展額，超購63倍。

與此同時，新股活動抽緊市場資金，港元一星期拆息連升兩日，至0.0726厘，一個月拆息上升至一個月高位。

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