東方日報B1：新股火熱 京東健康首掛炒高55%
2020年12月09日 00:13
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資金流向矚目新股，並把熱潮推上高峰。
港股續受美方制裁陰霾籠罩，資金流向矚目新股，並把熱潮推上高峰！京東集團(09618)分拆的網上醫藥平台京東健康(06618)周二(8日)首掛受捧，開市後不久便進身「紅底股」行列，更一度較招股價炒高約76%，市值超越同業外，單日成交額逾160億元，佔港股總成交近12%，最終收升55%。多隻新股趕於年底前排隊上市，另一焦點新股藍月亮(06993)，據報國際配售部分提前截飛。分析指，新股熱潮未退，投資者仍可從中「搵食」，惟切忌高追高估值新股。
京東健康開市報94.5元，較招股價70.58元高開近34%，最高曾見123.9元，收升逾55%至110元，一手帳面賺1,971元，市值約3,440億元，超越同業阿里健康(00241)等，成為最大的網上醫療股。大額認購的投資者今趟「斬獲」豐富，以每張「頂頭槌飛」獲分派401手，假設以孖展息率2.68厘借九成，6日孖展息近27萬元計算，每張飛淨賺52.04萬元。
外電按照近年在香港集資至少30億美元(約234億港元)的大型新股表現分析，指京東健康為首掛表現最佳的大型新股。而該公司昨收市之後旋即獲MSCI及富時羅素宣布納入旗下指數，包括MSCI標準指數及大盤股指數，以及富時香港指數，前者於12月22日生效，後者生效日則在本月21日。
耀才證券研究部總監植耀輝認為，京東健康首掛表現超乎預期，現時回報已相當不錯，建議投資者可繼續持有，惟要訂立止賺位。而未有貨的投資者要衡量自身風險能力，「經得起風浪先諗」，預料公司短期內會獲納入不同指數，屆時仍有炒作空間。
艾德證券期貨聯席董事陳政深則稱，有貨的投資者可「放紙鳶」，若抽中的手數多，則可先將部分放售獲利。
至於周三(9日)接力掛牌的兩隻物業管理新股暗盤表現不俗。據耀才暗盤交易市場，超購28.78倍的華潤萬象生活(01209)，一手中籤比率100%，人人有份。據耀才暗盤交易市場數據顯示，該股高開9.86%，以盤中高位29.4元收市，較招股價升31.83%，每手帳面賺1,420元。
另方面，佳源服務(01153)則錄1.79倍超額認購，一手中籤比率60%，申請兩手可穩獲一手。暗盤曾一度「潛水」，收升3.1%，報3.98元，每手帳面獲利120元。
而周二孖展「截飛」的藍月亮，據外媒報道，其機構投資者認購反應理想，故國際配售部分提前一日在昨日下午5時結束申購。公開發售則維持於周三截止，獲12間券商累計借出逾629億元孖展額，超購63倍。
與此同時，新股活動抽緊市場資金，港元一星期拆息連升兩日，至0.0726厘，一個月拆息上升至一個月高位。
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