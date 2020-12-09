歐股窄幅上落　法國CAC微跌12點

歐洲股市周二(8日)窄幅上落，英國富時100指數收報6,558點，升3點或0.05%；法國CAC指數收報5,560點，跌12點或0.23%；德國DAX指數收報13,278點，升7點或0.06%。

英國首相約翰遜將在本周前往布魯塞爾，周一恢復脫歐貿易談判後，雙方未能取得重大進展。

英國將於周二開始應用由輝瑞公司和BioNTech公司開發的新冠肺炎疫苗，這使其成為第一個開啟接種計劃的歐洲國家。

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