疫情掀起貴價樓狂熱　美國10月大額按揭申請躍升59%

雖然新冠肺炎疫情在美國持續升溫，但仍無阻當地貴價住宅需求，更掀起了美國富人買樓熱潮。

外媒報道，按揭貸款銀行協會(MBA)統計，於10月份，額度超過76.6萬美元的按揭貸款申請量躍升了59%，是所有貸款類別中增幅最大；相比之下，額度15萬至30萬美元的按揭貸款申請量僅增長13%。

事實上，由於疫情關係，美國富人一直搶購城郊的大單位住宅，讓他們可以在社交隔離期間更加舒適地居住，加上聯儲局低息環境令買樓按揭更加吸引。當地高端地產商最能受惠，其中，Toll Brothers主要銷售帶有後園的大型住宅，並有充足空間用於居家辦公和網上教室。

在8月至10月，Toll Brothers住宅訂單飆升68%，遠遠超過預期。行政總裁Douglas Yearley周一(7日)在業績記者會上直言，目前是30年來該公司所見最強勁的住宅市場。

不過，投資者對這個買樓趨勢保持審慎，Toll Brothers股價周二急跌8.4%，報45.08美元，今年以來累升約14%。

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