紐約期金連升兩日　美匯指數靠穩

國際金價周二(8日)上漲，紐約2月期金收報每安士1,874.9美元，升8.9美元或0.5%，連升兩日。美匯指數報90.94，升0.17%。

滙豐首席貴金屬分析師James Steel在一份報告中表示，預期美國國會將會通過新一輪財政刺激措施的方案，認為進一步的財政支出對黃金有利，而且市場似乎正在期待某種形式的財政一攬子計劃，即使其可能只是暫時性的。

他又說，雖然美元可能保持防守性強勢，但實際負利率和疫情升溫，均對金銀有正面作用，然而，在疫苗方面的更多好消息料將不利金價走勢。

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