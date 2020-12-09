國際油價個別發展　紐油續守45美元關

歐美疫情持續升溫，加上美國加州政府宣布12月將收緊社交限制措施，投資者對油市保持觀望，國際油價周二(8日)個別發展。紐約1月期油收報每桶45.6美元，跌16美仙或0.35%；布蘭特2月期油收報每桶48.84美元，升5美仙或0.1%。

Ritterbusch and Associates分析師Jim Ritterbusch說，目前大多數消息均不利油價表現，加上新冠肺炎疫苗的好消息逐漸被淡化，令市場注意力集在疫情升溫，其對油價帶來壓力。

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