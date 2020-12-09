美股收市：道指升104點　標指納指創新高

美國新冠肺炎感染病例數目激增，加大了推出進一步防疫封鎖措施的可能性，同時投資者憧憬美國國會有望就新一輪財政刺激方案達成共識，美股周二(8日)先跌後回穩，3大指數均刷新盤中紀錄新高，當中標指和納指齊創收市新高。

道指收報30,173點，升104點或0.35%；標指收報3,702點，升10點或0.28%；納指收報12,582點，升62點或0.5%。

美國國會議員們準備在本周三就一項為期一周的臨時撥款法案進行投票，決定是否將政府支出法案的最後期限從本周五推遲到下週，以避免政府關門，當中還將包括一攬子計劃，以額外提供數千億美元的抗疫紓困資金。

目前尚不清楚參議院多數黨派領袖麥康奈爾會是否支持兩黨部分議員上周提出的9,080億美元抗疫紓困刺激計劃，以及該計劃會不會向州和地方政府提供數十億美元資金。

大型資產管理公司貝萊德調高美股投資評級至「增持」，意味其看好未來6至12個月前景，主要基於疫苗分發會加速經濟重啟步伐。不過，該行對美股長線評級維持「中性」，原因是估值偏高、派息和回購股份環境面臨挑戰。

另邊廂，零售券商TD Ameritrade披露客戶上月淨拋售股票，為2月以來首次，顯示部分散戶臨近年尾，趁疫苗利好消息令股市炒高，提早沽貨鎖定利潤。該行首席市場策略員JJ Kinahan表示，自3月以來，很多投資者的回報均理想，不少人現時希望降低風險。

據外電調查顯示，20位受訪金融機構市場策略員中，12人料美股明年繼續錄得升市，平均料標指升至介乎4,000至4,500點，意味較現水平高8至12%。有14名策略員形容美股明年前景「審慎樂觀」，3人稱「十分樂觀」，另有3人表示「審慎」。

一名受訪策略員相信隨着明年疫苗分發，美國及全球經濟重啟，將推動環球經濟活動。另一位策略員指出，低息環境加上企業盈利反彈，美股明年將再創新高。至於建議買入並持有的股份包括埃克森美孚、雪佛龍、波音公司、高通、Visa及迪士尼。

新股市場方面，Airbnb及DoorDash兩隻重磅新股本周掛牌前，網購平台Wish的母公司ContextLogic宣布以每股22至24美元，發售4,600萬股，集資最多11億美元。

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