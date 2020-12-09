內地P2P網貸機構清零 據報有玖富投資者不滿其退出方案

早年內地P2P(個人對個人)網上貸款平台因資金鏈斷裂而連環「爆煲」，導致內地監管部門出手監管。中國銀保監會近日表示，現時內地實際營運的P2P網貸機構已由高峰時期約5,000間逐漸下降，截至11月中旬，已完全清零，意味名躁一時的P2P網貸時代正式告終。

內地媒體報道，曾經在中國排名前十、玖富數科旗下的網貸業務玖富普惠於周一(7日)宣布退出網貸業務，並為旗下34萬名投資者推出3種退出方案，包括「本息全額兌換極速退出出」、「一次性轉讓快速退出」以及「先本後息分批回款退出」。

「本息全額兌換極速退出」方案，玖富給出借人在期限內選擇，按「本息餘額」為基準1：1兌換商城卡券等權益或房產等其他大額資產權益一次性極速退出。

「一次性轉讓快速退出」方案，則讓出借人自主出價申請轉讓，受讓方競價購買，自由交易，如成交則一次性快速退出。

「先本後息分批回款退出」的回款期限可長達三年，以初始本金為基準，每月清分，分批回款。玖富表示，差額部分由三方機構代償，並稱該平台不惜代價盡全力投入直至化解清分清算完畢。

不過，據內地媒體報道，多位玖富普惠投資者對三種方案都感到不滿，指玖富第一種回款方案「商城方案」上，目前玖富的電商產品物品價格過高、品類少，目前仍然不能使用；第二種「折價交易方案」，雖然出借人可以將自己的債權以打折價格轉讓給這資產管理公司，但巨大損失讓投資人無法接受；至於第三種「長期回款」方案的回款進度更加無法保障。

在美國上市的玖富周二(8日)收報1.59美元，跌4.22%，今年以來股價已經累跌逾8成。

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