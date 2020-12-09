【專家點評】推動ESG發展　會計師角色吃重

新冠肺炎疫情對環球企業的危機應變策略及訊息披露，作了全新的詮釋，特別是近年愈來愈受商界重視的環境、社會及管治(ESG)方面。有調查發現，投資者日益重視企業問責，ESG相關的資訊已成為他們作投資決定的其中一個關鍵考慮。

聯交所去年底修訂有關ESG報告的指引及相關《上市規則》條文，提升香港上市公司有關方面管治及披露水平，新規定於今年7月1日生效。由於會計師擅長匯報、提供資訊及鑑證服務以幫助商業決策，企業會聘請會計師為其ESG披露進行鑑證。

不同崗位的會計師能幫助企業推動ESG範疇的發展。商界會計師可以協助公司制訂內部政策及ESG策略、設定衡量指標、推行能源效益措施等。他們更可透過制訂董事會管治ESG範疇的機制、識別及評估相關風險及機會、訂立內控系統等，推動董事會更重視企業的ESG責任。

擔任管理層的會計師則可擔當推動者的角色，向決策者及企業內部說明披露全面可靠ESG資訊的重要性，以及聘任獨立審計師對相關披露進行鑑證，提高ESG報告的可靠度及持份者的信心。當審計師獲委聘對ESG報告進行鑑證時，須以公眾利益為大前提，讓公眾透過可靠的ESG資訊作出合適的決策。就鑑證範圍及程度而言，審計師會評估企業的ESG流程、系統及數據，並要衡量評估的發現及結果，從而作出鑑證意見或結論。

目前，市場有不同可持續發展準則及綜合報告準則，例如GRI(Global Reporting Initiative)準則及SASB(Sustainability Accounting Standard Board)準則。近月IFAC(國際會計師聯合會)就在IASB(國際會計準則理事會)之外設立國際可持續發展準則理事會，發表了務實的發展藍圖。

香港會計師公會早於2012年已成立了可持續發展委員會，為制訂計劃、編製教育及參考資料提供務實支援，以提高及推動會員及本港商界對可持續發展原則的認識。為支援會員緊貼市場，公會舉辦大量持續專業進修課程，協助會員了解聯交所加強ESG報告指引後的新規定及編製ESG報告的知識。

ESG報告的鑑證(即審核)框架在國際間仍處於發展初期。然而，公會已積極研究適用於香港的鑑證框架，希望幫助會計師事務所為客戶鑑證ESG報告，以符合聯交所的ESG報告指引。預期框架能在幾個月內推出，公會屆時會與持份者溝通。

香港會計師公會