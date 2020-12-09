【專家點評】陳樂怡：有一隻香港地產股可博？
2020年12月09日 07:30
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市場關注中美關係，加上本港疫情惡化，港府收緊社交距離措施，恒指跌202點至26,304點。國指跌63點至10.409點。科指升140點至8,085點。大市成交額為1,354億元。中資金融股下跌，中國平安(02318)跌3.4%，工行(01398)回2.1%。京東健康(06618)首掛，較招股價高近56%。
中汽協公布，11月汽車行業銷量預估完成273.3萬輛，按月增長6.2%，按年增長11.1%，延續10月暢旺銷情。其中，長汽(02333)及比亞迪(01211)11月銷量表現出色，按年及按月增長均優於同業。預期長汽強勁的銷售數據，將會支持股價表現。事實上，公司進入新產品周期，明年計劃推出超過十款新車，並會加大電動車的銷量比重，銷量前景可期，值得候調整收集。另一方面，比亞迪雖然為電動車龍頭，技術超前，但估值溢價高，股價亦與美國上市的中概電動車敏感度較高，股價波動風險較大。
據國家新聞出版署消息，12月第一批進口遊戲審批結果出爐，騰訊(00700)、網易(09999)均獲批最新版號。由於環球疫情再次加劇，在家娛樂需求持續，加上領先的遊戲公司將會推出新遊戲，支持年底至明年首季手遊收入增長。其中，網易為手遊市場排行第二，公司產品儲備豐富。新遊戲將於明年春節前面世，預期明年首季收入增長加快，建議收集。
展望港股後市，舊經濟股經過一輪升勢後，需要先行整固。與此同時，投資者憂慮在明年1月美國總統交接權力前，中美緊張局勢進一步加劇。加上市場靜候美國財政刺激方案，預計港股短期續於26,000點之上反覆。
個股推介方面可考慮新鴻基地產(00016)，香港新冠肺炎每日新感染病例再次回升，港府需要採取更嚴格的社交距離措施，包括地產股在內的本地經濟股股價受壓。然而，2020年首11月二手私人住宅銷售額3,239億元，估計全年銷售額將是自2010年以來的新高，反映住宅物業銷售市場並未受到疫情的嚴重影響。新地是行業龍頭，擁有均衡的物業組合，股價較其資產淨值折讓48%，股息率4.8%，估值吸引。加上美元再次轉弱，有利地產股，或成為短期股價催化劑。向上阻力位為113元，止蝕價為93元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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