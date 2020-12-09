【專家點評】陳樂怡：有一隻香港地產股可博？

展望港股後市，舊經濟股經過一輪升勢後，需要先行整固。與此同時，投資者憂慮在明年1月美國總統交接權力前，中美緊張局勢進一步加劇。加上市場靜候美國財政刺激方案，預計港股短期續於26,000點之上反覆。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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