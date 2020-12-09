華僑城向其新入股股基金出售20億元物業
2020年12月09日 07:31
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華僑城(03366)公布，與建銀國際管理的HNW Investment Fund訂立合作協議。HNW Investment Fund同意設立開曼基金，公司同意認購不超過開曼基金的49%權益，認購金額約為4.17億港元。另於開曼基金註冊成立後，開曼基金將向集團購買目標公司的全部已發行股份，出售代價為約20.37億元。目標集團擁有高端辦公物業長安國際中心2號樓及3號樓以及270個停車位。預期集團於完成後將變現收益約1.69億人民幣。出售事項之所得款項淨額將約為12.12億人民幣。
預期開曼基金的年度分派率約7.2%，向各投資者分派一次，預期公司每年從開曼基金獲得的分派額將不會超過約2,998萬元。
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