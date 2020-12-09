圖破僵局！美財長提出9160億美元新抗疫救濟方案

美國財長姆紐欽表示，已向眾議院議長佩洛西提出了新的9,160億美元(約7.14萬億港元)的抗疫救濟方案。這是特朗普政府自大選以來首次採取行動，以打破長達數月的僵局。

姆紐欽在推文聲明中表示，他已與共和黨國會領袖以及特朗普會商了這份計劃，自己亦已跟佩洛西進行了交談。他指出，該項提議包括為州和地方政府提供資金，以及為企業、學校和高校提供強有力的責任保護。該兩個問題一直是兩黨就上周提出的9,080億美元提案展開談判中的兩個主要障礙。

參議院多數黨領袖麥康奈爾周二較早時候提出在2020年最後的一攬子援助計劃中擱置這兩個要素，民主黨領袖迅速表示拒絕。

麥康奈爾周二表示，在新的抗疫刺激方案中，無論是他側重的對企業免責，還是民主人要求的資助州政府，都應該擱置，要把重點放在兩黨一致認為需要幫助的三個領域：扶持小企業；擴大失業保險規模；資助疫苗分發等抗疫工作。

媒體評論稱，麥康奈爾是在暗示，為求達成協議，他願意擱置他視為優先問題的免責，換取民主黨放棄資助州政府的要求。

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