【專家點評】鄭勤龍：大市或反彈　為何別衝動入市？

從卦象顯示，恒指走勢正處於《地水師》變《雷水解》之中。在易經，「水」性向下流，因此若然將「水」的意象應用在恒指的表現上，便可引伸為沽壓。今「師」卦和「解」卦皆帶有水的元素，預示着恒指在短期內的走勢仍有下調的壓力。

承接上周預示港股可重拾升勢，惟要提防風向突變的《澤地萃》變《水雷屯》卦，恒指上周三在26,670點開市，隨後數天重拾升勢，然而到了本周一卻風向突變，單日曾下跌越500點，昨日下跌了202點，收報26,304點，可說是應驗了代表着成長困難的「屯」卦卦象。

《雜卦傳》曰：「比樂師憂」，「師」卦為一個戰爭的卦象，所以為加憂，故此若將其象應用於恒指的表現上，在好淡兩軍未分勝負之前，走勢或會甚為反覆，形成忽上忽落的拉鋸情況，《師‧六四》爻辭曰:「師左次，无咎。」大意是指暫時避一避亦無壞，以免傷及無辜。

「解」卦有解除、赦免和危難散去之意，故此若將其象應用於恒指的表現上，大市或會出現一個有利投機者博反彈的機會，然而若自問是作風穩健的投資者，卻還是眼看手勿動了。

玄學金融家 鄭勤龍

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