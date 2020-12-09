【市前重點睇】道指漲104點　金價偏軟

●踏入亞洲時段，美匯指數企90.786；港匯處7.7514；離岸人民幣(CNH)報6.5211；美元兌日圓報104.14；歐元企1.2109；英鎊升上1.3367。金價回落至1,867美元水平。布油報48.84美元；紐油徘徊於45.5美元。道指期貨升逾30點。

●道指收報30,173點，升104點或0.35%；標指收報3,702點，升10點或0.28%；納指收報12,582點，升62點或0.5%。標指和納指齊創收市新高。

●美國財長姆紐欽表示，已向眾議院議長佩洛西提出了新的9,160億美元的抗疫救濟方案，是特朗普政府自大選以來首次採取行動，以打破長達數月的僵局。

●美國國會議員們準備在本周三就一項為期一周的臨時撥款法案進行投票，決定是否將政府支出法案的最後期限從本周五推遲到下周，以避免政府關門，當中還將包括一攬子計劃，以額外提供數千億美元的抗疫紓困資金。

●港股ADR指數收報26,364點，升60點。

●即月恒生指數夜期收報26,407點，升111點，高水102點，成交11,936張。

●紐約1月期油收報每桶45.6美元，跌16美仙或0.35%；布蘭特2月期油收報每桶48.84美元，升5美仙或0.1%。

●紐約2月期金收報每安士1,874.9美元，升8.9美元或0.5%，連升兩日。

●英國富時100指數收報6,558點，升3點或0.05%；法國CAC指數收報5,560點，跌12點或0.23%；德國DAX指數收報13,278點，升7點或0.06%。

●外媒報道，南韓總統文在寅首度公開表態，南韓正考慮加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)，以實現市場多元化。目前CPTPP共有11國加入。

●美國食品及藥物管理局(FDA)周二(8日)發布文件，沒有對美國輝瑞新冠肺炎疫苗的安全性及有效性提出新問題，初步審核認為疫苗有效率達95%。輝瑞在申請疫苗緊急使用授權上，清除了下一道障礙。英國藥廠阿斯利康與牛津大學研發的新冠肺炎疫苗同日發表新數據，指疫苗安全及70%有效，但對55歲以上人士的保護是否足夠仍是未知數。

●外媒引述按揭貸款銀行協會(MBA)統計，10月份額度超過76.6萬美元的按揭貸款申請量躍升了59%，是所有貸款類別中增幅最大；相比之下，額度15萬至30萬美元的按揭貸款申請量僅增長13%。

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