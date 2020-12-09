【股民熱話】疫下經濟聖誕快「落」　股市反而有運行？

應對新一波疫情，港府又再收緊防疫措施。可以預期，今個聖誕佳節，市道快「落」，皆因此前餐飲、娛樂、消閒等各行業，都因營業時間等條件大受限制，生意額大受影響，而消費者都沒有多大心情消費。本來商家們都期望藉呢個旺季追回部分失地，今年可以蝕少啲，誰知好夢成空，真的哀莫大於心死！

展望明年首季，全球經濟都在憧憬疫苖面世，可疫苖的成效、產量，皆未可知，全球股市預先透支升勢，到真正面對現實的時候，股市或面臨好大的修正壓力，故筆者對於明年首季的展望未敢過於樂觀，新的一年，經濟復甦仍充滿不明朗因素。

當中眼前一個重大變數，乃明年1月美國的政局變化。現屆美國總統特朗普至今尚未放棄為大選結果翻盤，在1月下旬的交接期前，會否利用權力，引發美國政界大震盪，甚而促成重選，皆非完全沒有可能。一日美國新舊政府未順利交接，投資者都不能忘掉這個重大風險。

反觀，中國內部政、經相對穩定，若美國真的發生內亂，中國與整個亞洲將更能凸顯避險功能。故短期香港經濟表現雖差，但對於中、港股市表現，雖不至於能樂觀，但亦不用過於悲觀，所謂「生意淡薄，不如賭博」，相信更多遊資會集中在股市搵食，只要股市交投維持，炒股不炒市仍有機會發到新年財。板塊方面，新春前可多留意內需股表現。

東網產經專欄作者 帥哥

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