【專家點評】古勝：保利協鑫4個月升4倍　仲追唔追？

老古早前講過，美國總統大選遠未到塵埃落定之時，特朗普仍在奮力一搏，未來或出現戲劇性結果；加上近來美國對中國愈來愈具敵意，短線投資市場相當兇險，唔想提心吊膽，建議減倉至舒服水平。

再睇其走勢，保利協鑫自去年2月底高見0.79元後，一路反覆尋底，於0.21元樓上連續多月整固築底後，去8月開始回升，周二(8日)高見1.16元，短短4個月已升逾4倍。照圖表分析，並非無機會向上再挑戰2018年初的1.5元水平，自問轉身夠快，都宜候低於10天線0.85元小注博入，短線阻力位為1.1元，向下跌穿0.74元止蝕。

東網產經專欄作者 古勝

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