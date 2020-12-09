【專家點評】古勝：保利協鑫4個月升4倍 仲追唔追？
2020年12月09日 08:15
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上次講過大市利用滙豐控股(00005)托住恒指，誰不知尋日(8日)就輪到滙控挫近4%，轉而托任新經濟股，似乎仲未肯要個市向下調整。而尋日收報26,304點，跌202點，成交金額1,354億元，未來關鍵是26,000關口，若跌穿料有較大調整。
老古早前講過，美國總統大選遠未到塵埃落定之時，特朗普仍在奮力一搏，未來或出現戲劇性結果；加上近來美國對中國愈來愈具敵意，短線投資市場相當兇險，唔想提心吊膽，建議減倉至舒服水平。
而近期話題多多的太陽能概念、同時又有許多動作的保利協鑫(03800)，應唔應該繼續追呢？先睇投資建議，交銀國際早前報告指，保利協鑫大漲緣於利好消息，其認同協鑫具備大規模生產FBR(硅烷流床法)夥粒硅的技術條件，但成本以及工藝穩定性等關鍵指標仍不明朗，對其估值持謹慎態度。目標價上調至0.93元，維持「中性」評級。
再睇其走勢，保利協鑫自去年2月底高見0.79元後，一路反覆尋底，於0.21元樓上連續多月整固築底後，去8月開始回升，周二(8日)高見1.16元，短短4個月已升逾4倍。照圖表分析，並非無機會向上再挑戰2018年初的1.5元水平，自問轉身夠快，都宜候低於10天線0.85元小注博入，短線阻力位為1.1元，向下跌穿0.74元止蝕。
東網產經專欄作者 古勝
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