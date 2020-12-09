【股市估市】陳錦興：資金炒復甦　航運股看俏

中遠海發在中遠系定位為航運物流供應鏈綜合金融服務商，核心業務為集裝箱船租賃、集裝箱製造及航運金融服務等。中遠海發首三季收入為127億人民幣(下同)，按年增長24.8%；股東應佔盈利為16.7億元，同比升29.5%。單計第三季，收入增長46%至49億元，淨利潤為8.2億元，按年升1.15倍。業績反映中遠海發第三季明顯復甦。

航運業復甦的勢頭仍然持續。若以美元計價，內地11月出口按年飆升21.1%，增速為2018年2月以來最快，遠勝預期的增長12%；10月則升11.4%。數據強勁主要受惠於防疫品、電腦產品等海外需求反彈。隨着疫苗開始接種，經濟回復正常，國際貿易以至疫苗運輸的需求大增，均有利中遠海發的貨櫃租賃及製造業務。

航運板塊的復甦動力料延續至首季，雖然中遠海發負債比率較高，但這與業務模式相關，在母公司支持下，財務狀況不需過度擔心。反而，核心業務正走出低迷，現價市帳率0.7倍，股息率4厘，估值具支持力。建議於1.2元吸納，目標價睇1.48元，止蝕位定於1.1元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020