【市況分析】陳正犖：內銀最壞情況已過

內銀股明年前景如何？先分析明年宏觀貨幣政策環境，由於憂慮今年推出的寬鬆措施，或擴大居民財富差距，人民銀行一直採取比全球其他央行更為鷹派的立場，並一再強調退出非常規貨幣政策的必要性。我們認為信貸擴張周期即將結束，預計整體社會融資規模增長，或由今年的13.5%放緩至明年的11.1%，新增貸款增長或由今年的13.1%回落至明年的10.9%。同時，我們看到加快推行政策以促進直接融資，將在滿足公司融資需求方面發揮更大作用。

隨着經濟復甦和企業盈利回升，我們看到銀行為居民服務而「讓利」的政治壓力下降。幣策逐步回復正常，意味人行不太可能在明年再削減貸款市場報價利率，並逐步退出再融資計劃，支持淨息差趨穩。

我們研究涵蓋的內銀股，今年第四季盈利按年升幅將明顯加快，一來是由於財政部強烈希望銀行保持穩定的每股股息；二來是強勁的銀行盈利，將受到政策制訂者的歡迎，以向市場表明經濟復甦已步入正軌；三來是銀行有誘因公布更強勁的稅後純利增長，以增加核心資本。

除了盈利反彈外，我們看到各種經營趨勢也在改善，淨息差有望在明年上半年觸底，手續費收入反彈，信貸成本穩定，支持盈利復甦具持續性。我們調高了內銀行業今年至後年的盈利預測，今年或倒退2%，明年及後年則恢復增長4%及6.4%。

內銀在利率上升的環境中往往跑贏大市，我們偏好兩類內銀股，其一是由於資本實力較弱，而有強勁意欲推高盈利增長的銀行，其二是之前因憂慮為社會「讓利」而被市場過度嫌棄的大型內銀，他們作為銀行間淨貸方，將受益於未來利率上升。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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