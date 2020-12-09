【專家點評】王昕媛：明年石油價格展望預測

我們認為，2021年全球石油將受到多因素影響。第一，拜登上台後，或放寬對伊朗/委內瑞拉制裁，帶來新供給局面。由於Trump在任期內對伊朗和委內瑞拉實行制裁，導致伊朗前期出口萎縮，目前市場普遍預期明年1月20日Biden宣誓就職後，會放鬆對伊朗的制裁，增加伊朗出口供給，對於中國來說這是好事，但是對於OPEC+、伊朗和委內瑞拉的進口替代國(加拿大、東南亞等)來說是不利的，這將給現有供給平衡帶來壓力。

對此，伊朗還以2021年2月終止國際核檢查，重啟以和平為目的的生產20%的濃縮鈾作為條件，來給Biden新政府施壓。以中國海關進口數據為例，中國最後一次進口委內瑞拉原油的時間是2019年9月，同時今年前10個月，伊朗的石油進口量近300萬噸，為2019年同期的30%不到。與此同時，中國從馬來西亞的原油進口量則比往年增長，反應市場的供給缺口很容易被填滿。

第二，經濟復甦2.0，「粗放型放水到精準放水」，憧憬精準刺激需求的政策的出台，推動大宗商品價格上升。本輪疫情以來，中國和歐美走的是兩條政策路線，美國走的是貨幣政策(通過Fed釋放市場流動性)，中國走的是財政政策(通過MLF、減稅降費等工具操作，以達至M2和社融增速與名義GDP增速匹配)。隨着疫苗的出台，疫情緩解後，經濟持續的復甦，將使得各國政府縮減緊急政策力度，或暫停緊急政策(eg美聯儲的Repo)預計2021年美聯儲的資產負債表擴張1.2萬億美元，低於2020年的擴張3萬億美元，同時回購及逆回購、流動性互換(SWAP)等明年到期不會再投資的資產合計再2300億美元。因此，未來政策的看點，在於如果提振「後疫情」時代的消費。同時，高盛認為，大宗商品表現疲弱的核心原因是，社會需求危機，特別是中低收入居民需求不足。

因此，我們認為，若未來各國政府能把政策轉變為解決社會需求，出台更多針對刺激中低收入居民需求的精準政策，而不是單一的出台經濟刺激政策，將給整體社會帶來需求的周期性上行，從需求疲弱—>需求穩步增長—>需求超出產能增長，這將幫助大宗商品和傳統工業擺脫過去10年的疲軟狀況，這也將比傳統意義上的金融刺激方案來的更強。我們認為，精準需求政策的出台，讓市場從需求疲弱—>需求穩步增長—>需求超出產能增長，帶動大宗商品需求、價格回升。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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