港股升300點　金融及科網股撐市　醫藥股受壓

受疫苗消息刺激，美股全線上揚。港股高開後升幅擴至逾300點，恒生指數於26,600點水平上落。國企指數升過百點；科技指數升近100點，主板成交400億港元。

金融股反彈支撐大市，友邦保險升2%；滙豐控股升1.1%；中國平安升1.2%；工、中、建三大內銀股升1%至1.5%。

大型科網股普遍做好，小米集團再升3.2%報27.2元；美團、阿里巴巴及騰訊升1%至1.3%。京東集團連日回吐，暫跌1.1%。

昨日掛牌的京東健康升逾8%；阿里健康漲4.8%，是表現最佳國指成分股。傳統醫藥股則受壓，石藥集團及藥明生物跌逾1%；翰森制藥跌0.7%；中國生物製藥跌0.3%。

大行唱好啤酒股，華潤啤酒飆近5%；青島啤酒升逾3%，創82元新高；百威亞太漲0.4%。

【09:20】恒指升205點 ATM力撐

承接美股升勢，港股周三(9日)開市做好。恒生指數升205點或0.7%，報26,510點；國企指數高開52點或0.5%，至10,462點；恒生科技指數高開59點或0.7%，報8,144點。

新經濟股撐市，阿里巴巴、騰訊、美團升逾1%至2%不等。金融股亦做好，友邦保險升1.5%，滙豐控股靠穩。

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