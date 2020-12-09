中國經濟：11月CPI跌0.5%　低於預期

中國統計局公布，11月份全國居民消費價格指數(CPI)按年跌0.5%，預期持平，前值升0.5%；按月跌0.3%。

期內，工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下降1.5%，按月升0.5%；工業生產者購進價格按年下降1.6%，按月升0.7%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，上月CPI受去年同期對比基數較高影響。食品中，豬肉價格下降12.5%，降幅較10月擴大9.7個百分點。

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