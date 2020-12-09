【瑞通推介】阿里健康創新高 輪證攻略
2020年12月09日 10:19
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瑞通認股證牛熊證銷售部：憧憬疫苗有進展及美國國會有望就新一輪財政刺激方案達成共識，美股隔晚先跌後回升，曾創盤中新高，道指收報30,173點，升104點或0.3%。恒指昨(8日)收報26,304點，跌202點或0.7%。今(9日)早反彈逾200點，收復20天線和26,500點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入近4,800萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,500萬元，反映投資者對後市好淡分歧。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價26,100至26,199點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。
小米(01810)上日逆市受資金追捧，最多漲逾7%，升抵27元，收市維持4.7%升幅於26.35元，是表現最佳藍籌，並成功回補月初公布配股時遺留的下跌裂口，同時反映市場或看好小米集資後可進一步搶佔市場份額。另外，市傳小米智能手機小米11標準版正式獲得內地3C認證，並有機會在今月底發布。小米今早曾升逾3%，一度升至27.4元。昨錄近7.2億元北水淨買入小米，是淨流入最多港股。輪證資金流方面，超過2,800萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾770萬元淨流入。
京東健康(06618)昨首掛急升逾55%收市兼成為最活躍港股，市值超越同樣具備醫藥自營業務及醫藥電商平台的阿里健康(00241)。阿里健康昨股價亦受帶動，曾升逾5%至24.2元，是超過5個月高位，收報23.9元，升3.9%。阿里健康今早升破52周高位24.5元，升逾4%，升至25.15元之新高。昨有逾50萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄小量資金淨流入。
美國國防部近日把中海油(00883)母公司中國海洋石油集團列入黑名單，限制美國資金投資中海油。中海油連日走弱，昨以近全日低位6.89元收市，下挫3.9%，三日累跌逾一成，並創逾八個月低位。國際油價隔晚變幅不大，中海油今早跌勢未止，挫逾3%穿6.7元，14日RSI逼近超賣區。超過1,000萬元在昨日淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。
京東集團(09618)分拆的京東健康昨受資金追捧，兼將獲納入國際指數，但京東全日走勢偏軟，曾挫逾3%至321元，收跌1.8%於325.8元，險守50天線。京東今早繼續回軟，曾跌穿320元，暫連跌三個交易日。昨有逾2,900萬元淨流入京東好倉，是淨流入最多股份相關資產，淡倉同日則錄逾10萬元淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
里康輕微價外、中短期購(19666)，行使價26.53元，2021年4月到期，實際槓桿4.5倍。
海油價外、中短期購(12314)，行使價7.99元，2021年5月到期，實際槓桿5.5倍。
平醫輕微價外、中短期購(19278)，行使價110.1元，2021年4月到期，實際槓桿5.6倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
里康牛證(50040)，收回價20.5元，槓桿比率5倍。
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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