【瑞通推介】阿里健康創新高　輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：憧憬疫苗有進展及美國國會有望就新一輪財政刺激方案達成共識，美股隔晚先跌後回升，曾創盤中新高，道指收報30,173點，升104點或0.3%。恒指昨(8日)收報26,304點，跌202點或0.7%。今(9日)早反彈逾200點，收復20天線和26,500點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入近4,800萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,500萬元，反映投資者對後市好淡分歧。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價26,100至26,199點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。

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