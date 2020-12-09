【高盛推介】恒指連跌兩日後反彈 留意高槓桿貼牛熊證
2020年12月09日 10:19
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股隔晚上升，當中道指曾創新高。美國白宮經濟顧問庫德洛表示，新一輪財政刺激方案正朝着正確方向進行及接近達成協議。市場憧憬美國國會將通過新一輪財政刺激方案。
恒指連跌兩日，當中昨日跌202點。今早則見反彈，現報26,542點，升237點。觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日牛證及熊證皆獲資金部署，分別錄得約4,590萬及2,850萬元資金流入。當中牛證各個收回區域的產品皆獲資金留意，而流入熊證的資金則集中在26,700點以下收回價的貼價產品。
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意屬市場上最貼價之一的恒指牛(55466)，與現價有約300點差距，收回價26,226點，行使價26,126點，換股比率10,000，槓桿比率50.5倍，市場上最貼價之一牛證，屬適合短線操作的選擇。並可留意收回價，在25,900至26,100點附近的恒指牛(55457)、活躍條款恒指牛(56578)及恒指牛(55243)。遠牛選擇可留意低面值恒指牛(57342)，與現價有約800點差距，，收回價25,750點，行使價25,650點，換股比率20,000，槓桿比率27.3倍，低面值、相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如計劃部署熊證，貼熊選擇可留意新上市的恒指熊(68878)，與現價有約250點差距，收回價26,788點，行使價26,888點，換股比率10,000，槓桿比率72.2倍，新上市、相近收回價貼熊中槓桿最高。並可留意收回價稍遠，在26,950至27,150點間的恒指熊(52611)及熱門條款恒指熊(50183)。遠熊選擇可留意低面值恒指熊(53805)，與現價有約700點差距，收回價27,250點，行使價27,350點，換股比率20,000，槓桿比率32.7倍，低面值、相近收回價遠熊中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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