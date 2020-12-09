日本10月核心機械訂單按月升17.1%　遠勝預期

日本政府公布，10月核心機械訂單按月比較大升17.1%，為15年以來最大增幅，同時遠好過市場預期的升2.8%；按年計則升2.8%，較市場預期的按年減11.3%為佳。

日本10月民間製造業機械訂單中，除鐵，鉻，錳外的有色金屬，按月大增近3倍，其他運輸設備按月亦增1.25倍。受疫情影響，餐飲業界的食物飲料設備按月減少約四成最慘烈。

核心機械訂單主要反映未來6至9個月企業資本開支情況。

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