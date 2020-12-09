商品大王料短期未見大熊市　建議投資被忽視的東西...

「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)接受外國媒體報道時表示，各國央行向貨幣體系注入了太多資金，因此短期內不太可能會出現大規模熊市。

他表示，美國很多股票在2020年都下跌，但每日都有個別股票在上漲。美國市場部分領域正形成泡沫，不過許多部分還沒有，因此他認為這次股市反彈或者會持續一段時間。

被問及投資者應怎樣辨別哪些市場領域出現了泡沫，他說，部分股市及國家(如中國及日本)已經開始出現泡沫，但在美國則未見任何一個領域出現了完全的泡沫。反而全世界的債券市場都是泡沫，但沒有特定一個股票市場出現完全的泡沫。

羅傑斯建議投資那些被忽視，甚或被討厭的東西，其中一項為中國的葡萄酒行業。他解釋，，疫情已經導致酒吧、餐館關門，人們不再外出，但這種情況有所改變，因為目前大眾可以在互聯網上看到相關產品。他認為中國的葡萄酒行業有優秀的產品以及良好的管理。

羅傑斯過去多番警告將會見到史上最慘的熊市。他於上月底發表後市展望，指2021年最大風險是美國政府承擔的債務及聯儲局前所未見的印鈔數量。

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