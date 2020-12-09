摩通料美股面臨見頂風險 舵手戴蒙：美債非理想投資選擇
2020年12月09日 10:23
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
外媒報道，摩根大通行政總裁戴蒙在一會議上表示不會購買美國國債。他認為，美國國債目前的收益率低企，是一種糟糕的投資，絕對不會沾手。美國股市的一小部分可能有泡沫，但不是全部。
此外，摩通強調短期美股技術面面臨見頂風險，但對明年股市前景保持樂觀。
戴蒙於席間透露，摩根大通第四季迄今交易和投行業務收入按年增長20%，相對第三季的按年漲近25%有所放緩。他續稱，今年首9個月的業績反映了非同尋常的市場環境。戴蒙又預計，摩通2021年的支出在約670億美元，略高於分析師預期。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020