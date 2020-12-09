摩通料美股面臨見頂風險　舵手戴蒙：美債非理想投資選擇

外媒報道，摩根大通行政總裁戴蒙在一會議上表示不會購買美國國債。他認為，美國國債目前的收益率低企，是一種糟糕的投資，絕對不會沾手。美國股市的一小部分可能有泡沫，但不是全部。

此外，摩通強調短期美股技術面面臨見頂風險，但對明年股市前景保持樂觀。

戴蒙於席間透露，摩根大通第四季迄今交易和投行業務收入按年增長20%，相對第三季的按年漲近25%有所放緩。他續稱，今年首9個月的業績反映了非同尋常的市場環境。戴蒙又預計，摩通2021年的支出在約670億美元，略高於分析師預期。

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