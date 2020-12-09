【高盛推介】京東連跌第三日 留意貼價認購證
2020年12月09日 11:02
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高盛(亞洲)有限責任公司：京東(09618)昨日跌約1.8%。今早繼續下跌，早段低見319.8元後跌幅收窄，現報322.4元，跌約1%，暫時為連續第三日下跌，累計至今跌逾5%。京東分拆的京東健康(06618)昨日首日掛牌曾高見123.9元，收市則報110元，較上市價高出近56%。而今早亦見繼續上升。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金追捧好倉，當中認購證及牛證於本周一及本周二，分別共錄得約3,100萬及1,530萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。而熊證於昨日亦見有資金轉向部署。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價325至355元間、2個月期以上產品中，槓桿最突出的京東購(13877)，行使價351.08元，2021年02月19日到期，實際槓桿7.7倍，貼價、行使價325至355元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。中期價外的選擇可留意年期約3個月的京東購(19831)，行使價359.08元，2021年03月08日到期，實際槓桿7.4倍、中年期、價外。牛證方面，遠牛選擇可留意京東牛(56785)，與現價有約22.5元差距，收回價300元，行使價297元，換股比率500，槓桿比率12.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。貼牛選擇則可留意京東牛(69047)，與現價有約7.5元差距，收回價315元，行使價312元，換股比率500，槓桿比率28.1倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬行使價305至320元間產品中，槓桿最突出的貼價京東沽(17235)，行使價310.91元，2021年03月01日到期，實際槓桿5.9倍，貼價、行使價305至320元間產品中，槓桿最高。熊證方面則可留意京東熊(66850)，與現價有約37.5元差距，收回價360元，行使價363元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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