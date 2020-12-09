港股格局：林嘉麒指資金續輪動　京東健康不估頂

港股周三早間升超過300點，重上26,600點。宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，美國近日制裁中港官員，市場依然擔心中美關係發展，不會在今月大手買上，但在憧憬明年環球經濟復甦下，股市向下亦有支持，預計恒指短期仍會維持在26,200至27,000點之間上落，而個股炒作氣氛繼續熱烈。

他表示，現時資金在不同板塊輪流炒作，投資者可留意短期相對落後的板塊尋找炒作機會，例如內地餐飲股、體育用品股走勢有好轉迹象。

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