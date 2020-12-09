港股格局：林嘉麒指資金續輪動 京東健康不估頂
2020年12月09日 11:13
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港股周三早間升超過300點，重上26,600點。宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，美國近日制裁中港官員，市場依然擔心中美關係發展，不會在今月大手買上，但在憧憬明年環球經濟復甦下，股市向下亦有支持，預計恒指短期仍會維持在26,200至27,000點之間上落，而個股炒作氣氛繼續熱烈。
他表示，現時資金在不同板塊輪流炒作，投資者可留意短期相對落後的板塊尋找炒作機會，例如內地餐飲股、體育用品股走勢有好轉迹象。
至於京東健康(06618)在上市翌日最多漲1成至121港元，阿里健康(00241)亦創新高。他指現時市場傾向貴買貴賣，業務發展前景相對較佳的京東健康股價「冇頂可估」，投資者可繼續持有。若想博市值追落後，可選擇阿里健康。而另一隻線上醫療股平安好醫生(01833)只是股價落後，基本面相對不強。
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