港元拆息︰1個月報0.24厘　連漲11日

2020年12月09日 11:24
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息微升至0.04964厘；1星期拆息升至0.0831厘；與樓按相關的1個月升至0.24厘水平，連漲11日；3個月報0.34厘。
    9/12/2020
    隔夜 0.04964厘
    1星期 0.08310厘
    2星期 0.11554厘
    1個月 0.24786厘
    2個月 0.27786厘
    3個月 0.34196厘
    6個月 0.54929厘
    12個月 0.71000厘
    8/12/2020
    隔夜 0.04946厘
    1星期 0.07268厘
    2星期 0.10554厘
    1個月 0.23143厘
    2個月 0.25964厘
    3個月 0.32839厘
    6個月 0.54000厘
    12個月 0.69750厘
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