全球經貿戰：傳德國政府阻止中國軍企收購當地衛星公司

外電引述德國政府文件報道，出於國家安全考慮，德國已阻止了中國國有軍企「中國航天工業集團」(CASIC)的一家子公司，收購德國衛星和雷達技術公司IMST的交易。德國經濟部發言人拒絕就此事發表評論。

報道稱，德國政府視IMST為衛星通訊、雷達和無線電技術的重要供應商，其技術知識對國家安全十分重要，IMST的專業技術也是德國未來關鍵基礎設施建設所需。

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