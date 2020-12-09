全球經貿戰：傳德國政府阻止中國軍企收購當地衛星公司
2020年12月09日 11:34
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（Getty Images圖片）
外電引述德國政府文件報道，出於國家安全考慮，德國已阻止了中國國有軍企「中國航天工業集團」(CASIC)的一家子公司，收購德國衛星和雷達技術公司IMST的交易。德國經濟部發言人拒絕就此事發表評論。
報道稱，德國政府視IMST為衛星通訊、雷達和無線電技術的重要供應商，其技術知識對國家安全十分重要，IMST的專業技術也是德國未來關鍵基礎設施建設所需。
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