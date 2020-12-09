港股格局：葉尚志料12月大市缺乏催化劑

大市連跌兩日後反彈。第一上海首席策略師葉尚志指股市仍然在反覆整固，料12月恒指會繼續徘徊在26,000點至27,000點。

市場依然憧憬經濟復甦，因此大市支持位於牛熊分界線，即25,400點。市場尚在觀望美國市民接種疫苗後的反應和效果，疫苗是否對歐美疫情控制有正面影響。

他形容現時市場資金新舊經濟股兩邊走，惟投資者須留意內需板塊及科網股已累積不少升幅，估值水平偏高，加上市場暫時未出現新的催化劑，股份在經歷完升浪後或獲利回吐，不適宜高追。

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