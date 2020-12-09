新冠肺炎：四大央行購債救亡　今年投入逾43萬億元

為了抗擊疫情大流行對經濟的衝擊，全球央行正展開新一輪的購債浪潮。外電研究數據顯示，美國聯儲局、英國央行、日本央行和歐洲央行於今年在量化寬鬆政策上投入了5.6萬億美元(約43.68萬億港元)。市場預計，周四(10日)舉行議息會議的歐洲央行，將宣布增加5,000億歐元的購債額度以及其他貨幣工具，以加大貨幣刺激力度。

據各國央行研究部門研究表明，量化寬鬆政策已穩定了市場，促進增長並加快通貨膨脹。但在十多年前的全球金融危機之後，經歷數年的貨幣刺激下，這些好處能否持續成疑。

前歐洲央行首席經濟學家Peter Praet稱，量化寬鬆在市場動盪時表現出色，但在缺乏財政政策的情況下，量化寬鬆目前無法為經濟增長和通脹做太多事情。

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