全球經貿戰：英暫停對美商品加徵關稅　加強與美貿易關係

外媒報道，英國貿易部(周三)8日宣布，從明年1月1日起，英國將暫停因飛機補貼爭端而對美國商品徵收報復性關稅，凸顯英國開始與歐盟貿易政策分道揚鑣，也標誌着英國與美國建立更緊密關係的取向。英國從1月1日起將完全退出歐盟的各項規章制度。

外電指出，由於在飛機製造商空中巴士、波音國家補貼方面的持久爭端，美國與歐盟之間爆發規模達數十億美元的關稅戰。儘管英國在今年1月正式脫離歐盟，但英國今年底前處於脫歐過渡期。歐盟今年11月宣布，對40億美元的美國商品徵收關稅。

如今英國表示，將暫停關稅，以試圖說服美國達成解決方案，但英國同時警告，若未能在達成解決方案方面取得令人滿意的進展，將重啟徵收關稅。

英國國際貿易大臣Liz Truss表示，最終希望化解衝突，透過談判達成解決方案，這樣就可以深化與美國的貿易關係，完全解決此問題。

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