鱷王達利奧：中美皆有內部分歧　但中國較善於處理

有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)創辦人達利奧(Ray Dalio)認為，美國、中國各自內部都有分歧，但中國較善於處理，也提到現在市場資產熱絡且充沛，暫時不會消退。

外電報道，達利奧擔心美國「最大的敵人將是自己」，或美國人不願意做革命性的改變，然而變革正是改善處境的最佳途徑。從現在到2022年的中期選舉之間、屆時到2024年的下次總統大選之間，都將面臨重大抉擇，決定國內外衝突的可能性。

至於中國，他認為政府內部亦存在分歧，然而中國政府在「歷史教訓和處理方式上非常有一套做法」，讓人民發聲討論有無成效是見仁見智的問題。中國雖不完美，但社會仍非常文明，與外界的典型印象可能不一致，人們應依事實評斷中國，而非一味以貶損情感來回應。

至於資產價值，他認為即使以貨幣貶值來衡量，資產也不會下滑，相信隨着市場上已經產生、未來即將產生的大量債務和金錢，最需要注意的是這些債務和金錢的價值相對於資產和其他貨幣的價值，並建議在資產類別、貨幣、投資地區之間「聰明地多元化」。

關於比特幣，他表示在過去10年中比特幣或其他虛擬貨幣已自成一方，成為類似於黃金的有趣資產替代品，具有相異相同之處，因此可作為這類資產的分散工具。

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