新冠肺炎：美國餐廳爆執笠潮　全年料關12萬間

美國新冠肺炎疫情嚴峻，美國多州政府為控制疫情實施居家令。有數據顯示，美國今年已有11萬家餐廳永久關閉，另有將近1萬家餐廳將在未來3周內面臨倒閉。

外媒報道，全美餐飲業協會(National Restaurant Association)對6,000家餐廳經營者的調查顯示，由於疫情持續，有87%餐廳平均收入下降36%；83%預計未來3個月內營業額將更差。

該協會副主席Sean Kennedy表示，餐飲業快將等不了救濟，希望兩黨能盡快達成妥協，並在2021年擴大刺激方案。

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