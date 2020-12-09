日本基金增購中國債券　減持其他新興市場債券

外媒引述日本財務省的最新數據顯示，對殖利率敏感的日本基金，於10月份淨買入了價值8.226億美元(約64港元)的中國債券，今年累計淨買入5,057億日圓(約377億港元)，同一時間，這些日本基金卻是菲律賓、印尼、印度、南非和墨西哥債券的淨賣家。

業界分析指出，由於孳息率變得過低，除了正在從新冠危機中迅速復甦的中國以外，投資者對於購買新興市場債券的興趣比過去幾年明顯減弱，許多新興國家當前的孳息率水平與所涉風險不符。

隨着世界各地央行紛紛降息，渴求收益但較為保守的日本債券基金今年的選擇愈來愈少，一些基金選擇撤回相對安全的國內債務。不過，中國經濟復甦步伐加快以及與已開發市場的孳息率差不斷擴大是一個有吸引力的選擇。

隨着經濟快速復甦迹象顯現，中國基準10年期國債孳息率已從4月份低點上漲約80個基點至3.23%。有投行預測，中國在放鬆政策方面的相對克制，其債券被納入全球債券指數，以及其債券的孳息率溢價，可能會在未來3年給中國債市帶來每年1,000億美元的資金流入。

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