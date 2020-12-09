研究：45%港人對退休入息不足感到憂慮

施羅德發布2020年環球投資者研究，訪問了全球23,000名投資者，當中包括500名香港投資者中，有45%的香港投資者表示對退休入息有可能不足感到憂慮，較2019年上升了5%，比例為同一研究的環球數據(41%)以及亞洲數據(43%)中最高。

研究所得，香港人現時平均將現有收入的13.7%撥作退休用途，比起在2017年首次被問及相同問題時的10.9%有所增加。44%香港投資者表示，個人投資或將是他們退休後的主要穩定收入來源。此外，香港投資者會於退休後維持他們在退休方案中的投資，藉以作為穩定的收入來源。當中有42%的香港投資者表示會以此方式賺取浮動的收入，而41%的人則表示會以同樣方式賺取固定收入。

新冠肺炎疫情所帶來的市場波動，或許動搖了香港投資者的長遠投資目標。研究發現，有31%的香港投資者表示，在今年2及3月股市波動期間曾將投資組合中的顯著比例轉至較低風險的投資。

施羅德(香港)機構業務主管李世賢認為，在選擇退休投資方案時，投資者除了需要考慮風險和回報外亦需留意所涉及的年期。舉例，對於預期自己將活到一百歲或以上的人而言，他們或許有需要考慮可提供終身入息的投資方案。

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