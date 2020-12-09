CENTRAL PEAK大宅再有買家曝光 傳為張松橋家人
2020年12月09日 12:39
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新鴻基地產(00016)旗下東半山CENTRAL PEAK再有單位買家曝光。據土地註冊處最新資料顯示，該項目的Alpex I座5樓Manor A室，連兩個車位於11月23日以1.726億元登記售出，買家為張渝翎(CHEUNG ELAINE YU LING)，有市場人士指張渝翎同為中渝置地(01224)主席張松橋之家人。該單位實用面積2,125方呎，成交呎價81,224元。
昨(8日)查冊資料顯示，毗鄰的Alpex I座5樓Manor B室連一個車位，由朱秋慧(CHU CHOW WAI)以1.638億元購入，登記名字與張松橋之妻相同。
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