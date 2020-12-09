忠意保險推帳單保險　每年保費低至18元

香港忠意保險宣布，推出市場首創的帳單保險，受保人若因故連續住院超過3天，即可獲得一筆過現金賠償，支付基本生活開支。

新產品以ZA帳單保名，由忠意保險(香港分行)與ZA共創。產品共設兩款自選計劃，基本計劃(只限意外事故)及綜合計劃(意外及疾病)，分別提供不同級別的開支保障，每年只需低至18港元的保費，即可享高達7,200港元保障。

忠意保險(香港分行)總經理Cillin O’Flynn表示，近年自由工作者及自僱人士般的彈性工作模式出現上升趨勢，這類客戶於面對突發及未能預計的狀況時之保障需求。

由於他們並非以連續性僱傭合約受聘，當因故需要住院時，將無法賺取收入應付每個月形式的生活開支帳單保有助減輕其的負擔，令每月的基本生活不受影響。

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