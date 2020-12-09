離岸人民幣一度升穿6.5關 分析料亞幣明年首季向好

離岸人民幣(CNH)於周三(9日)一度升穿6.5關口，曾高見6.4971兌每美元，為2018年6月以來新高，於接近中午1時報6.5022；在岸人民幣(CNY)報6.5267，較昨日上升53點子；人民幣中間價上調9點子至6.5311兌每美元。

據外電報道，離岸人民幣人民幣跟隨台幣、韓圜擴大升勢，由於美元兌多數貨幣下跌，離岸人民幣買盤隨即增加，在離岸人民幣上升過程中，出現較多期權相關的美元賣盤，推動離岸人民幣升至6.5元關口。

有分析認為，由於疫苗研發成功等利好消息，全球或會有更多刺激措施出台，而拜登新政府預計中的政策，亦將帶動亞洲貨幣於明年第一季走勢向好，屆時離岸人民幣、韓圜及印度盧比的升幅或會較其他貨幣強勁。

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