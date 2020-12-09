新債王岡拉克：美通脹短期見底　明年小型股可跑出

外媒引述有「新債王」之稱的DoubleLine資本行政總裁的岡拉克預計，美國通脹將於未來數月見底，並可能在明年升至逾2%的美國聯儲局目標水平。他估計，明年美國通脹率將介乎2.25%至2.4%。

他指出，銅價與金價比率顯示，美國10年期國債孳息率應較目前為高，基本因素不支持目前美債價格。他對黃金的看法中性，若被強迫購買，亦會選擇擇在現水平吸納。

他又預期，小型股落後的情況將會結束，並指大型科技股與整體市場一樣，看來正在崩潰。

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