中國經濟：明年A股或面臨5.6億元限售股解禁沽壓

外媒引述招商證券的數據顯示，明年內地A股將有超過7,220億美元(約5.6億港元)限制股將解除禁售令，是2011年以來的最大解禁規模，此規模相當於A股總市值的7%，意味處於5年估值高點的A股承接將面臨重大挑戰。

另一家券商中金亦表示，明年規模至少人民幣1,980億元限售股解禁來自5家企業，分別為汽車電池大廠寧德時代、邁瑞生物醫療電子、富士康、中信建投証券以及中國人民保險集團。

中國限股的禁售令通常為新股上市後6個月至3年。今年7月科創版也一度面臨禁售令解禁的沽壓，引發A股波動。

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