星展香港：今年貸款或錄低單位數增長　明年較樂觀

星展銀行(香港)董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生指，今年貸款市場出現兩極化，大型企業年初預測到經濟環境或有劇變，及有潛在收購機會時，申請貸款意欲較強，而疫情下中小企業務放緩，貸款需求減少，亦有部分企業因現金流問題延長還款期，預計今年該行貸款或錄低單位數增長，隨着明年經濟環境或見好轉，貸款增長會較樂觀。

他認為，政府「還息不還本」政策為中小企提供喘息空間，惟該政策明年4月到期，預計明年上半年中小企貸款水平仍可維持，下半年情況則取決於經濟復甦程度。

該行推出「This is DBS digibanking」中小企網上開戶方案，最快可於3個工作天內完成開立商業帳戶，毋須提供財務報表，可全數碼化申請高達800萬元的無抵押貸款，而提交一般貿易融資申請可即日取得貸款，張建生表示，冀新服務的推出能帶動該行每年的新客戶增長。

目前該方案僅適用於以香港地址註冊成立、最多4名董事兼無公司股東、均全部持有有效的香港永久性居民身份證的中小企業。張氏預計，明年中持有內地身份證或外國護照的中小企人士亦可做到全程網上開戶。

該行行政總裁龐華毅指，世界各地的中小企均受到疫情的負面影響，導致業務放緩，惟港府推出的一系列紓困措施有助香港中小企渡過艱難時期，冀社交距離的限制措施只會維持短時間。

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