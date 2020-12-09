La Hacienda洋房減價4500萬元 最終以2.35億售出

據土地註冊處資料，山頂La Hacienda單號洋房，剛以2.35億元易手，新買家為李卓霏(LI TRACY ZHUOFEI)。據了解，李氏於南區持有其他住宅物業。上址實用面積3,457方呎，曾叫價2.8億元放盤，減價4,500萬元沽出，呎價67,978元。是次成交金額及呎價料創項目新高。

資料顯示，單位原先以公司名義DOUBLE BLISS LIMITED持有。公司註冊處資料，公司董事包括關治平等人，與監警會委員會成員同名，於2010年以1.35億元購入，期內帳面獲利獲利1億元，物業升值74%。

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