大行觀點：野村料明年中國經濟增長9%　財政政策逐步正常化

野村證券預期，中國今年經濟增長2.1%，明年有望加快至9%。首席中國經濟學家陸挺指出，主要是由於基數效應，以及新冠肺炎疫苗可能明年廣泛接種，令疫情受控，帶動全球經濟復甦，預期內地服務業能夠從中受益。

陸表示，由於基數效應及豬肉價格未見通脹壓力，使內地步入通縮，但認為明年通縮風險不大，會穩定維持在2%以下。

他提到，內地因應疫情今年推出大型財政刺激措施，預期相關政策會在明年緩慢退出，並逐步正常化。他預期，中央會慢慢收緊信貸增速，財政赤字率會由3.6%調低至3%，地方政府專項債券會由3.75萬億人民幣回落至3萬億人民幣，但他相信人民銀行不會輕易加息，以便企業融資及支援內地雙循環方向。

提到中美關係，陸預期美國總統當選人拜登不會加劇中美關係惡化，將有多邊對話。

另外，野村證券認為，新冠肺炎疫苗研發有進展、各國或推出更多刺激措施，以及拜登推出的政策或令美元貶值等，都帶動亞洲區貨幣明年首季起顯著強勢。該行預期，離岸人民幣、韓圜的升幅最大。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020