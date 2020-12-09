解決人口危機！日本斥近1.5億元資助AI配對「催婚」

外國傳媒報道，日本政府為對抗人口危機，預計2021年度花20億日圓(約1.49億港元)資助人工智能(AI)配對系統。AI系統即使找不到合乎年齡與收入等條件的對像，也可運算選出合得來的人，日本政府冀AI促進結婚。

政府表示，目前約有25個縣政府支援民眾的「婚活」(結婚活動的簡稱，指聯誼、相親等，以結婚為目標的各種活動)，為希望結婚的民眾提供「配對服務」。配對服務一般的方式是幫忙介紹符合年齡、學歷、收入等各種條件的對像。

除了一般方式，也有AI配對系統，若沒有找到符合每年收入等客觀條件的對像，AI將基於民眾輸入的興趣、價值觀等內容，及在系統內的搜尋偏好等進行計算，提案出「可能會對自己有好感的的對像」。

報道指出，現在埼玉縣與愛媛縣等10幾個縣已引進這種AI配對系統。埼玉縣2018年度花了約1,500萬日圓(約111萬港元)整備AI配對系統，縣府2019年度促成38對新人結婚，就有過半數的21對是AI提案的新人。

厚生勞動省表示，2000年時約有80萬對新人結婚，2019年卻僅剩60萬對，結婚人數持續下降。由於人口危機的主要原因包括未婚及遲婚，故政府力求增加結婚人數。

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