12月11日臨近！IMF促美通過救市方案

外國傳媒報道，國際貨幣基金組織 (IMF)敦促美國國會盡快通過新的紓困方案，稱已「刻不容緩」。IMF首席經濟學家Gita Gopinath表示，將熱烈歡迎此刺激方案。

目前美國國會正在討論一項9,080億美元的刺激計劃，該計劃獲眾議院議長佩洛西和一些參議院共和黨議員支持。國會領袖仍在努力達成臨時措施，以趕上政府在12月11日後仍有資金運作。

Gopinath力促國會迅速採取行動，以擺脫疫情導致的經濟放緩，包括擴大補充失業救濟金，以及向州和地方政府提供援助。她預計，2021年將出現「K形」復甦，即廣泛經濟活動將反彈，但復甦將不均衡：高技能、高薪工人預期會比低技能、低薪產業的工人更快速復甦，而發達國家和較貧窮的新興經濟體之間也會出現類似的分歧。

她說：「2021年的挑戰是K形復甦，這需要花更長的時間才能解決。」她補充，今年第三季全球經濟數據雖然勝預期，但因歐美新增確診人數增加，第四季數據可能會較預期疲弱。

不過，通脹似乎仍不夠高，不足以擔保當局緊縮財務或貨幣政策。包括聯儲局在內，各國央行將樂見通脹上升，因為有關通脹預期的數據中沒有任何一項表明物價將大幅上升。Gopinath：說「截至目前，我不擔心通脹失控。」

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