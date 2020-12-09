華晨母企續存中國經紀公司債券本月21日起停牌
2020年12月09日 15:37
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華晨中國(01114)母公司華晨汽車集團上月正式進入破產重組程序，周三華晨集團公布指，為確保債權申報及審查等重整各項工作的順利開展，避免債券價格大幅波動，組申請華晨集團目前所有存續的公司債券將自12月21日開市起停牌。
公告亦指，遼寧省瀋陽市中級法院已於12月4日依法指定華晨汽車集團清算組擔任華晨集團管理人。
華晨集團剛於周一發出公告稱，根據法院相關公告，華晨集團的債權人應於明年2月24日前，向清算組擔任的管理人申報債權，未依法申報的，在重整計劃執行期間不得行使權利。
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