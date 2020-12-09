半島豪庭本月首錄成交　三房戶2150萬售出

中原分行經理袁顯岸表示，紅磡半島豪庭上月共錄12宗交投，但本月至今才剛打破悶局，錄得首宗交投，單位為5座高層A室，實用面積945方呎，間隔三房連套房，可享部分海景，上月底開價2,200萬元放售，放盤僅10天，即以理想價2,150萬元沽出，呎價22,751元。

據悉，上址現時仍有租客入住，新買家在無樓睇情況下仍決定入市。原業主於2003年以542.9萬元買入單位，持貨17年，現轉售帳面獲利1,607.1萬元離場，單位期內升值近3倍。

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