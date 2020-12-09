灣仔軒尼詩道地舖4000萬易手　低市價兩成

政府撤辣稅無助工商舖物業，市場再錄舖位蝕讓成交。消息人士透露，灣仔軒尼詩道68至76號地下一個地舖，鄰近盧押道，於昨晚(8日)以約4,000萬元易手，低市價約兩成，較9年前購入價帳面低約150萬元。

該舖面積約1,300方呎，成交呎價約3.1萬元，原業主在2011年以約4,150萬元買入，舖位貶值約3.6%。該舖租金收入約11萬元，租期至2022年5月底，以成交價計，租金回報率約3.3%。

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